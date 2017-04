Lance Livre 20/04/2017

Alckmin em Mogi

Foi inaugurado ontem em Mogi das Cruzes, o novo Fórum de Braz Cubas com a presença do governador Geraldo Alckmin (PSDB). O DS traz reportagem completa nesta edição.

Presenças

Além de Alckmin, a cerimônia teve a presença do secretário estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania, Márcio Fernando Elias Rosa, pasta responsável por administrar o programa de construção de fóruns, do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, e do prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB).

16ª vez

Pela 16ª vez, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) voltou ontem a prometer obras na Avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una.

30 anos

Paralisada há quase 30 anos, a via é símbolo de descaso do Estado por estar há tempos sem execução dos serviços. Atualmente, a licitação das obras está revogada.

2015

Em 2015, o governador prometeu retomar as obras e refazer a pista. Não cumpriu.

Pendências

do eleitor

O prazo para o eleitor regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral é dia 2 de maio.

Não justificaram

A medida vale para aqueles que deixaram de votar e não justificaram a ausência nas últimas três eleições ou, quem ainda não pagou a multa. Encerrado o prazo, os eleitores que estiverem irregulares podem ter o título cancelado.

Cancelamento

automático

O cancelamento automático do título de eleitor ocorrerá de 17 a 19 de maio de 2017.

Mais de um milhão

Mais de um milhão de eleitores estão com títulos nessa situação. Para possibilitar a regularização, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e, se possuir, título eleitoral e os comprovantes de votação, de justificativa ou de quitação de multa.