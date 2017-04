Nova empresa para Tapa-Buraco será convocada hoje pela Prefeitura

A Prefeitura vai convocar hoje a segunda colocada na licitação para execução das obras da Operação Tapa-Buraco. Com isso, a empresa Rodrigo S. do Nascimento Pavimentação EPP poderá assumir o serviço. A confirmação foi feita ontem pela administração, por meio de nota da Secretaria de Planejamento e Finanças. Quinze empresas participaram do processo licitatório.

A convocação da nova empresa será feita porque até às 17 horas de ontem a Via Nova Pavimentação e Construção Ltda. não apresentou recurso por conta do Executivo ter a desclassificado. O recurso poderia ser protocolado no prazo de três dias. A desclassificação aconteceu, na última quinta-feira, porque a empresa não atendeu aos requisitos técnicos exigidos no edital, com relação ao maquinário para os serviços.

Após a publicação da convocação, a nova empresa passará por um processo, que inclui habilitação, apresentação de equipamentos, homologação e assinatura do contrato. ” Todos os trâmites legais do processo de licitação estão sendo seguidos, mas a Prefeitura de Suzano espera que o processo seja concluído o mais rápido possível para o início da Operação Tapa-Buracos”, explicou a pasta em nota.

A previsão é de 5.112 toneladas de massa asfáltica sejam usadas nos serviços por um período de 12 meses. A Rodrigo S. do Nascimento Pavimentação EPP, apresentou proposta de R$ 499,40 por tonelada, ou seja, um custo de R$ 2.552.932,8.

TAPA-BURACO

A Prefeitura informou que neste ano já realizou trabalhos emergenciais. Segundo a administração, foram cobertos mais de 2,9 mil buracos na cidade. Entre elas, foi feita a recuperação do trecho da Avenida Francisco Marengo, na área central do Jardim Dona Benta. De acordo com cálculos preliminares da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, foram utilizadas mais de 490 toneladas de asfalto nas operações.