Polícia recupera caminhão roubado

A Polícia Militar de Suzano, recuperou um caminhão roubado, com mais de 250 quilos de sulfato de sódio, na Estrada Furuyama, localizada no Jardim Revista, no início da tarde de ontem. O caminhão foi encontrado quando o suspeito do roubo, um homem, de 40 anos, tentava descartar o caminhão, devido ao tipo de produto que o veículo transportava.

Três indivíduos, dentro de um veículo Corsa, de cor branca, fecharam o caminhão na Estrada do Pinheiro. Um deles estava armado.

O suspeito detido confessou o roubo. Os outros homens que participaram do crime não foram encontrados. A arma utilizada não foi encontrada com o suspeito.

As vítimas do roubo, um motorista e um ajudante, informaram que haviam mais produtos no caminhão, e que provavelmente parte da carga deve ter sido subtraída, ou perdida, no deslocamento do veículo.

O caso foi registrado no 2° Distrito Policial (DP) de Suzano.