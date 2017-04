Social 20/04/2017

Estudo revela qual o melhor lado para tirar a selfie. Da próxima vez que for tirar uma selfie, já sabe qual é o lado do rosto que deve dar destaque?

E se os nossos cérebros registrassem um lado do rosto como mais atraente do que o outro? Esta teoria pode explicar porque parece haver um padrão nas ‘selfies’ que são publicadas.

Uma pesquisa do departamento de psicologia da Universidade La Trobe, na Austrália, que analisou duas mil selfies publicadas no Instagram, verificou que as pessoas tendem a mostrar mais o lado esquerdo do nosso rosto (41%), em comparação com o lado direito (34%) ou a parte frontal (26%).

A conclusão do estudo conduzido por Annukka Lindell, professora e pesquisadora da Universidade de Melbourne, e publicado na revista Frontiers in Psychology sugere que o lado esquerdo do rosto é visto ou percebido como mais atraente pois é controlado pelo hemisfério direito do cérebro, que é responsável pelas nossas emoções.

Você também segue o padrão?