Suzano recebe programação do circuito de artes no próximo dia 29

Suzano, recebe neste mês, no próximo dia 29, o Circuito Sesc de Artes. O projeto será desenvolvido na cidade, graças a uma parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Cultura e o Serviço Social do Comércio (Sesc) de São Paulo. O evento ocorrerá na Praça Cidade das Flores, a partir das 16 horas. A programação vai contemplar diferentes manifestações artísticas, incluindo música, dança, teatro, cinema, artes visuais, literatura e cultura digital. As atividades serão oferecidas, gratuitamente, ao público. Não há limite de idade para participar.

O município suzanense foi contemplado no “Roteiro 9” do Sesc São Paulo, que também vai atender as cidades de Ribeirão Pires, Mogi das Cruzes, Bragança Paulista, Salto, Atibaia, Pirassununga, Descalvado e Porto Ferreira.

De acordo com o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, a proposta do “Circuito Sesc de Artes” é intervir positivamente no dia a dia dos municípios participantes, democratizando o acesso à Cultura, ao passo em que oferece atrações, sem ônus, para a comunidade, com direito a diferentes linguagens artísticas. Para o gestor, a ocupação de praças, de parques e de ruas “com responsabilidade”, reforça a ideia do espaço público como local de convivência e de encontro.

“Esse tipo de iniciativa é uma grande oportunidade para passarmos mensagens positivas para a população, principalmente em razão do trabalho ser exposto em local público, sendo de fácil acesso e totalmente de graça”, acrescenta Garippo.

Atrações

O circuito trará para Suzano as seguintes atividades culturais: Gabinete de Curiosidades e Habilidades (exibição do mundo do cinema, de livros ilustrados, de histórias em quadrinhos e de oficinas de tecnologia); Poetas Ambulantes (intervenções de literatura); Ritual das Esferas (circo); dança contemporânea; música ao vivo com Caju e Castanha; e Batalhas Improvisadas (teatro).

Proposta

O “Circuito Sesc de Artes” estimula o desenvolvimento e a valorização de manifestações artísticas e, também, a ampliação do acesso das atividades culturais ao um significativo número de pessoas.

O projeto é colocado em prática pelo Sesc São Paulo em parceria com os órgãos municipais.