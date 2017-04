Caminhão tomba na Rodovia Ayrton Senna

Um caminhão tombou ontem de manhã na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), no trecho de Itaquaquecetuba, e causou lentidão na via no sentido interior.

De acordo com a Ecopistas, concessionária que administra a rodovia, houve uma vítima com ferimentos moderados.

Ela foi encaminhada para ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

Por volta das 11 horas, a concessionária havia informado que o tráfego era lento do quilômetro (km) 40 ao km 41, onde aconteceu o tombamento. Em razão do acidente, as faixas da esquerda e central foram bloqueadas, mas no horário citado já tinham sido liberadas.

Além disso, às 12h15, faixas da esquerda e central no km 25, região de Guarulhos da rodovia ficaram bloqueadas por causa de acidente. O tráfego ficou lento do km 23 ao km 25. No sentido São Paulo da via e nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, as condições de tráfego eram boas.