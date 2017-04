Lance Livre 21/04/2017

Pesquisa

repercute

Repercutiu, entre os políticos do Alto Tietê, um levantamento inédito realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas sobre as eleições de 2018. Se acontecesse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria a disputa com os demais adversários em todos os cenários.

2.020 brasileiros

De acordo com o levantamento, que ouviu 2.020 brasileiros em todo o País, entre os dias 12 e 15 de fevereiro de 2017, o petista apresenta hoje mais de 22,6% das intenções de voto.

Primeiro cenário

No primeiro cenário, o senador Aécio Neves aparece em segundo lugar, com 12,9%, empatado com a ex-senadora Marina Silva (REDE), que aparece com 12,6%, e com o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC), com 12%.

22,9%

Já no segundo cenário traçado pelo instituto, Lula lidera com 22,9% das intenções de voto, seguido por Marina Silva (REDE), com 12,8%, e Jair Bolsonaro (PSC), com 12,2%. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) aparece com 11,9%.

Falecimento

A Câmara de Itaquaquecetuba comunicou ontem o falecimento do ex-vereador Aristides Dantas de Santana.

Nota de pesar

O vereador de Itaquá, Rolgaciano Fernandes de Almeida (PTN), emitiu nota de pesar por conta da morte do colega.

História

Aristides Dantas de Santana foi vereador por quatro mandatos:1977-1982, 1983-1988; pelo PMDB, 1990-1992 (substituindo o vereador que na época veio a falecer, Maurício Alves Braz e, 1993-1996 – pelo PSDB).

Tesoura na mão

Prefeitos eleitos e reeleitos nas da região iniciaram seus mandatos em 2017 com tesouras nas mãos: cortando gastos para equilibrar as contas.

Mais de 100 dias

Passados mais de 100 dias, os cortes prosseguem na tentativa de manter o equilíbrio nas contas públicas.