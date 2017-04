Licitação da Fatec é confirmada e pode abrir vagas no ano de 2019

O Centro Paula Souza confirmou ontem que abrirá neste ano a licitação para construção de uma Faculdade de Tecnologia (Fatec) em Suzano. O processo seletivo, para abertura de vagas na unidade, pode acontecer em 2019. A afirmação foi feita durante reunião, em São Paulo, do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e do deputado estadual Estevam Galvão (DEM) com a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, na capital, Laura Laganá. O encontro também teve a participação do secretário de Planejamento Urbano e Habitação,Elvis José Vieira.

A sede da Fatec será construída no Jardim Imperador, próxima à área do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), a Faculdade Piaget e a nova unidade do Sesi. Juntas, as instituições de ensino vão formar o que o prefeito chama de “complexo educacional”, ou “quadrilátero da educação”. O convênio entre a municipalidade e o Centro Paula Souza foi assinado em 2013. Contudo, a gestão anterior encontrou dificuldades para tirar o projeto do papel. “Trata-se de um projeto que vinha se arrastando na cidade há anos e que, agora, terá finalmente um desfecho positivo. Quero agradecer a todos os técnicos do Centro Paula Souza pelo empenho em tornar realidade a Fatec. Fico contente e, ao mesmo tempo, ansioso, para que esse sonho se torne realidade e o processo seletivo seja feito o mais rápido possível”, disse Ashiuchi.

Conforme adiantou Laura Laganá, a construção da Fatec servirá como modelo para todo o Estado, já que o prédio terá estrutura 100% informatizada. Também frisou que a obra já está autorizada. “A obra está autorizada, a Prefeitura de Suzano já providenciou a doação do terreno e está elaborando o projeto executivo. Tão logo a documentação seja entregue e aprovada pela nossa equipe, abriremos a licitação para execução das intervenções”.

Estevam lembrou que com a abertura da licitação ainda em 2017, é possível que, em 2018, Suzano já tenha sua Fatec. “Garantimos a execução das obras no próximo ano, e o vestibular e o início das aulas para 2019. A Fatec é um equipamento importantíssimo para os suzanenses. Batalhamos muito para conquistar esta unidade. Ela (a Fatec) vai oferecer Ensino Superior gratuito e com qualidade para toda nossa população”.

Considerada uma das melhores faculdades do País, a Fatec é gratuita e um importante centro de ensino e pesquisa, que garante a formação de profissionais qualificados. “Vamos, agora, equacionar o projeto executivo com a empresa que já foi contratada na gestão anterior para ficar responsável por isso e entregá-lo ao Centro Paula Souza, que vai licitar a obra”, pontuou Vieira.

A Fatec de Suzano terá 13 salas de aula para cada curso (que ainda serão definidos, conforme o perfil do município), além de laboratórios práticos. Todos os pavimentos da unidade serão contemplados com sistema Wi-Fi, bem como com sistema didático informatizado.