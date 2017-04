Mogi-Bertioga tem tráfego intenso

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, registrou tráfego intenso na tarde de ontem. No sentido litoral, até as 17 horas, 4.117 veículos passaram pela via. O horário de pico foi observado a partir das 16 horas. O movimento acentuado é observado por conta do feriado prolongado que se inicia hoje, Dia de Tiradentes.

Durante a tarde e o início da noite de ontem, a Mogi-Bertioga apresentava boa visibilidade apesar do tempo encoberto. De acordo com o Centro de Operações Integradas (COI), não houve nenhuma ocorrência de acidentes. Para melhorar o fluxo de veículos, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) iniciou ontem a Operação Tiradentes nas rodovias. Em pareceria com a secretaria estadual de Logística e Transportes, 600 profissionais atuam nas rodovias que chegam à Capital paulista e as que permitem o acesso às regiões litorâneas, serrana e interior do Estado. A Polícia Militar Rodoviária também conta com efetivo necessário para Operação e Fiscalização nas vias.

Na Rodovia Ayrton Senna (SP-70) são esperados que entre 160 e 202 mil veículos passem pela praça de pedágio de Itaquaquecetuba, no sentido interior. A previsão é de que o fluxo seja intenso ainda hoje, das 8 às 13 horas. Já no domingo, durante o retorno à Capital, o movimento é aguardado das 15 às 20 horas. A Ecopistas, responsável pela via, também disponibiliza de profissionais e viaturas para auxiliar os motoristas neste feriado.

Ainda são esperados 115 mil veículos no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) durante os três dias de folga. Em toda extensão, incluindo o Trecho Sul, a expectativa é de 460 mil motoristas trafeguem. A estimativa prevista é mesma da última Páscoa, celebrada semana passada. Os melhores horários para viajar hoje são antes das 9 horas, entre 13 e 15 horas e depois das 19 horas.