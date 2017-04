Ônibus da nova linha circular ‘Centro-shopping’ são apresentados

A empresa concessionária do transporte coletivo na cidade, CS Brasil, apresentou, ontem, o modelo dos ônibus que irão fazer a nova linha circular “Centro-Shopping-Centro” que passa a operar a partir de amanhã na cidade. Os veículos possuem duas catracas para integração, uma novidade, já que os usuários com destino ao Itaquá Garden Shopping – centro de compras que será inaugurado na próxima terça-feira -, poderão trocar de ônibus pagando apenas uma passagem, além disso, os coletivos possuem acessibilidade para cadeirantes e pessoas portadoras de necessidades especiais.

A linha terá uma extensão aproximada de oito quilômetros e um percurso de 20 minutos, passando por vias importantes da cidade, como a Praça Padre João Alvares, Rua Sebastião Ferreira dos Santos, Rua da Liberdade, Estrada de Santa Isabel e Estrada Mario Covas.

Por dia serão 40 viagens programadas e a vantagem será a integração dos passageiros com outras linhas pagando uma só passagem. Essa foi uma determinação do prefeito Mamoru Nakashima (PSDB) à empresa CS Brasil.

“As famílias que forem passear no shopping, poderão descer do ônibus que vem do seu bairro e pegar este circular pagando apenas uma passagem, na volta para casa a mesma coisa”, disse Mamoru.

terminal

A Prefeitura ainda apresentou a administração do shopping um projeto para fazer um terminal que está em processo de estudo de viabilidade, atualmente sete linhas municipais passam no local através da Estrada do Mandi. A administração também oficiou a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) no sentido de implementar novas linhas com destino ao centro de compras e foi pedido que algumas linhas que passam no município fossem estendidas até o Itaquá Garden.

Mamoru garantiu ainda que o município passará a contar com um transporte melhor no próximo ano.

“Já começamos os estudos para a nova licitação do transporte da cidade a partir do ano que vem, a população será ouvida e nos ajudará a definir as regras, se serão duas empresas, se haverá cobrador, mais linhas, ônibus com ar condicionado, mais veículos com acessibilidade, passe livre estudantil, enfim, tudo isso será feito numa grande parceria entre a administração e o povo”, disse o prefeito.