Social 21/04/2017

Aprendendo a viver!

A vida as vezes nos reserva surpresas. Umas nem tão boas, mas as boas é que devem ter valor. Que bom que existem as turbulências e que são passageiras. Só damos valor para os bons momentos quando percebemos – no dia seguinte – que tudo já passou.

Amiga querida

Poucas vezes tenho a oportunidade de dizer o quando gosto e admiro uma pessoa. Mas sempre que posso, o faço. Hoje é aniversário de uma amiga querida de muitos anos, que também não vejo há anos, mas que nem por isso deixo de gostar. Parabéns Roseli Chiarelli Tavares.

Feijoada do Willy

Willy Damasceno está armando para o dia 6 de maio sua tradicional feijoada. Desta vez com tempero especial, pois será no Mirante do Paraíba, na Freguesia da Escada, em Guararema. Como de costume, ele receberá um respeitável número de convidados, incluindo amigos de Suzano. #Reserve

Save the Date

A loja Dolce&Gabbana do Shopping JK Iguatemi promove na próxima terça-feira (25), a partir das 18 horas, um evento com presença de celebridades e influencers nacionais e internacionais.

Delações

Só os delatados não sabiam que essa prática é usuária no Brasil. Porque será? A propina é moeda corrente e move o país. Não é preciso ir tão longe. Se o Sérgio Moro fuçar por aqui vai achar muita sujeira debaixo do tapete. O ex-presidente Lula está envolvido em praticamente todas as delações, bem como a ex-presidente Dilma e ambos dizem não saber de absolutamente nada. Todos sabem de tudo. Somente eles não sabem de nada. Que vergonha. Lula ainda usa a rede nacional para se defender. Não existe santo nesse balaio. O que existe é uma tremenda falta de vergonha.

Feriado de Tiradentes

O Dia de Tiradentes é comemorado em 21 de abril, e é considerado um feriado nacional no Brasil. Esta data homenageia a figura do herói nacional Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido por “Tiradentes” (referência ao seu ofício de dentista). A celebração desta data é importante porque Tiradentes é considerado um dos bravos brasileiros que lutou pelo desejo de independência do Brasil das explorações e domínio dos portugueses.