Acidente na Marginal do Una deixa um idoso com ferimentos leves

Dois carros colidiram entre o cruzamento da Avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una, e a Rua Amélia Guerra. O acidente deixou um idoso com ferimentos leves. Além disso, a porta de uma academia, que fica próxima ao local, foi danificada. Isso porque um dos veículos foi lançado e bateu a traseira na entrada do estabelecimento. A ocorrência aconteceu às 9h20 de ontem.

De acordo com os três agentes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, que atenderam ao chamado, um dos motoristas foi imprudente e passou com o carro no sinal vermelho. Afirmaram também que os semáforos funcionavam de forma adequada.

De acordo com relatos, o carro do idoso descia pela Amélia Guerra e o outro passava pela Marginal do Una. O automóvel do idoso ficou destruído tanto na parte lateral, quanto na traseira. O outro veículo envolvido sofreu danos na parte frontal.

Desnorteado, o idoso apenas conseguiu falar que estava com dores em todo o corpo por causa da forte batida. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Pronto-Socorro (PS) da cidade. Já o condutor do outro carro, disse que o sinal estava verde para ele que dirigia na Marginal do Una e que o outro condutor havia ultrapassado o sinal vermelho.