Alto Tietê registra 3,7 mil casos de violência contra criança

O Alto Tietê registrou 3.757 casos de violência contra criança entre os anos de 2009 e 2014. Arujá, Guararema e Mogi das Cruzes foram os municípios que tiveram o maior aumento no percentual de ocorrências. Itaquaquecetuba teve o índice reduzido em 49% – indo de 340 para 173, mas ainda apresenta o maior número de vítimas entre as cidades da região.

De todos os seis anos analisados, Ferraz de Vasconcelos foi a cidade a superar 500 casos em um único ano. Em 2011, o município recebeu 515 notificações de violência física contra a criança e adolescente. Em relação ao período mais violento na região, o ano de 2012 foi o que mais registrou casos, totalizando 886 notificações.

De acordo com os dados disponíveis no Observatório da Criança, plataforma mantida pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Fundação Abrinq), Arujá foi o município com o maior crescimento no índice de crianças violentadas fisicamente. A cidade viu as ocorrências aumentarem em 65 vezes. De uma vítima registrada em 2009, a taxa saltou para 65 em 2014. As ocorrências foram registradas com base nas notificações geradas no sistema de saúde.

Mogi também teve um crescimento expressivo, em seis anos, o número de casos aumentou 45 vezes. Passaram de três ocorrências para 136.

Suzano observou os casos crescerem 111,11%, passando de 18 para 38 vítimas. Salesópolis é a cidades com menor número de casos em todos os seis anos. De 2009 a 2014, somente em 2011, o município computou um caso. Em todos os outros anos, não houve notificação de ocorrências.

Os dados foram levantados com base nas notificações de agressões contra crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos.