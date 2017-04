Contrato para renovação de iluminação da cidade é elaborado

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos afirmou que está elaborando um contrato para a renovação da iluminação pública. A medida tem por objetivo trocar as lâmpadas da região central por luzes de LED. A afirmação foi dada em resposta a reclamação de suzanenses de que os viadutos Ryu Mizuno e Leon Feffer, estão com falta de iluminação. A Prefeitura acredita que proporcionará a troca da iluminação em pontos, como nos locais.

Segundo os moradores, os viadutos ficam escuros e à noite e de madrugada tornam-se perigosos para os pedestres que costumam passar diariamente neles. Isso porque criminosos aproveitam a situação para roubar. O problema acontece há aproximadamente três meses. A Secretaria de Segurança Cidadã afirmou que a Guarda Civil Municipal (GCM) realiza um programa de patrulhamento de todo o trecho urbano do município, onde estão incluídos os viadutos Ryu Mizuno e Leon Feffer, assim como suas imediações.

De acordo com os pedestres, a falta de luz acontece principalmente nas extremidades dos viadutos. Nas partes centrais, as condições são melhores. Porém, também é difícil de enxergar. A população afirma que há lâmpadas queimadas. Além disso, pode-se observar fora dos pontos de luz, fios elétricos danificados.

O estudante de fisioterapia João Rafael disse que passa todos os dias pelo viaduto Ryu Mizuno e tem receio de ser abordado por assaltes. Ele já foi roubado uma vez no local. “Muito perigoso o viaduto, principalmente de quinta e sexta-feira, quando acontece o maior número de roubos. Sempre tomo muito cuidado e tento passar o mais rápido possível nesse trecho. Deveriam colocar melhor iluminação”, ressaltou.

Já o auxiliar operacional Laércio de Souza Silva lamentou por não ter outra opção de caminho para ir trabalhar, a não ser o do viaduto. “Difícil a situação que não só eu passo, mas de todos que andam por aqui. Toda vez, tenho medo. Espero que o Executivo tome alguma providência para nos ajudar”, argumentou.

Segundo o aposentado Sidney Giampaglia, os ladrões roubam fiações dos pontos de luz frequentemente. “Já presenciei várias vezes homens pegando fios dos postes. Fazem com muita tranquilidade e além de venderem os cabos, aproveitam para roubar as pessoas que passam pelo local”.