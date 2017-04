Lotéricas implantam alarmes e câmeras para impedir roubos

As lotéricas de Suzano estão em alerta em razão da quantidade de roubos e furtos que tem acontecido. Para a maior segurança, os espaços contam com guardas à paisana, monitoramento de alarme e câmeras internas e externas. Além disso, os responsáveis pelas unidades reforçaram aos operadores de caixa para que em situação de um indivíduo sob atitude suspeita, deve acionar os seguranças o mais rápido possível.

De acordo com Jaqueline Reis, que é gerente em duas lotéricas, providências para aumentar a segurança não foram realizadas no estabelecimento que foi assaltado. Porém, os funcionários e agentes de segurança foram comunicados para ficarem mais atentos. “Depois dos roubos, conversamos com os operadores e seguranças para ficarem em alerta a qualquer pessoa que fique enrolando na lotérica. Além disso, temos cerca de 20 câmeras que fazem o monitoramento do espaço”, argumentou.

Já a operadora de caixa de uma lotérica situada na área central da cidade, Sonia Oki, comentou que o espaço nunca foi assaltado, mas que teme a ação dos criminosos. “Risco sempre tem, mas para dificultar o roubo, temos sistema de segurança em todo o local. São eles três seguranças, que ficam na lotérica e andam no entorno da rua, câmeras internas e externas e sistema de alarme”, explicou.

Segundo a funcionária de uma lotérica do bairro Sesc, Luciana de Lima, até mesmo na hora de ir embora do trabalho, eles tomam cuidado. “Nunca aconteceu de ter roubo aqui ou pessoas com atitude suspeita. Porém, com os fatos que vem ocorrendo em outras lotéricas da cidade, ficamos espertos a todo instante. Principalmente ao sair do expediente”, completou.

O último roubo registrado à lotéricas na cidade foi em 10 de março. Na ocasião, os criminosos roubaram jogos, tele-senas e dinheiro.