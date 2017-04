A quantidade de buracos em Suzano é um grande problema para pedestres e motoristas. As reivindicações para a tomada de providências ocorrem há vários anos.

A Prefeitura de Suzano quer agilizar o início da operação Tapa-Buracos e, para isso, segue a lei de licitações para contratar a empresa responsável.

Na edição de ontem, o DS trouxe informação de que a Prefeitura de Suzano classificou a empresa Rodrigo S. do Nascimento Pavimentação EPP, habilitada em segundo lugar na licitação para a operação no município.

Ela foi convocada por meio de anúncio no Boletim Oficial do Estado de São Paulo e notificação por meio de correio eletrônico.

A empresa tem até segunda-feira para apresentar os documentos necessários, que serão submetidos à análise imediatamente.

De acordo com a pasta, caso os documentos estejam em ordem, o processo seguirá para a etapa de apresentação do maquinário, que deverá obedecer às demandas presentes no edital da concorrência pública.

Os equipamentos serão vistoriados por uma equipe conjunta da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos e do setor de Licitações. Caso o maquinário seja aprovado pela comissão, o processo será encaminhado para a homologação e assinatura do contrato, com o subsequente início das obras.

O valor a ser adotado pela segunda colocada na licitação é de R$ 429 por tonelada de massa asfáltica – para uma demanda de 5.112 toneladas, está previsto um contrato de R$ 2.193.048.

A convocação da nova empresa foi feita porque a Via Nova Pavimentação e Construção Ltda., empresa escolhida em primeiro lugar, não apresentou recurso por conta do Executivo a ter desclassificado.

A desclassificação aconteceu, no último dia 13, porque a empresa não atendeu aos requisitos técnicos exigidos no edital, com relação ao maquinário para os serviços. O recurso poderia ser protocolado no prazo de três dias e se encerrou na quarta-feira.

Os transtornos com a quantidade de buracos, em Suzano, preocupa.

Muitas reclamações dão conta de que carros danificados e até acidentes ocorrem, muitas vezes, por conta dos buracos na via.