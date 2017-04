Anderson Magalhães 23/04/2017

O conhecido casal Claudinha e Adilson Januário (na foto com Marcela Berbel) criaram sua própria cia de dança, a Nashville Country Show, e

desde então vem se apresentando em várias festas e eventos, como por exemplo no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo. A próxima apresentação será no Estância Alto da Serra, no dia 29 deste mês. Já é sucesso!