Campanha do Agasalho arrecada mais de mil peças em 2 semanas

Nas primeiras duas semanas da “Campanha do Agasalho 2017” de Suzano, o Fundo Social de Solidariedade arrecadou mais de mil peças de roupas. Com o tema “Sua Solidariedade Aquece Corações”, a iniciativa teve início no último dia 4. Segundo a presidente do órgão, a primeira-dama Larissa Antoniassi dos Santos Ashiuchi, a meta é angariar 80 mil peças até julho deste ano, quando chega ao fim a força-tarefa.

No entanto, a entrega de roupas para as mais de 20 mil famílias que vivem em situação de vulnerabilidade no município deve começar na segunda quinzena de maio.

As peças arrecadadas até agora foram entregues pelos munícipes nos mais de cem pontos de coleta espalhados pela cidade. Há caixas em órgãos públicos, igrejas, estabelecimentos comerciais, escolas, na estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e no Terminal Rodoviário Norte. As roupas foram recolhidas pelo Fundo Social e encaminhadas para triagem.

Paralelamente aos pontos de coleta, teve início a etapa de mutirão da “Campanha do Agasalho 2017” quanto a sua divulgação. Na semana passada, os voluntários da Guarda Mirim entregaram folhetos explicativos sobre a iniciativa nos bairros Jardim Imperador, Jardim Márcia, Jardim dos Ipês, Alto da Bela Vista, Jardim Santa Helena e Casa Branca. Também houve a passagem dos atiradores do Tiro de Guerra para a coleta das doações.

A presidente do Fundo Social de Suzano, que também é dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), ressalta que, os mutirões nos bairros vão acontecer semanalmente. Dez áreas do município já estão agendadas para receber a visita das equipes da “Campanha do Agasalho”, que será realizada até julho na cidade. “Estamos recebendo peças para homens, mulheres e crianças de todas as idades, além de cobertores. Pedimos encarecidamente que a população abrace esta causa. Nas próximas semanas, vamos recolher doações em todos os bairros. Até o momento, angariamos mais de mil peças. A expectativa é fecharmos em 80 mil. Lembrando que, a partir do próximo mês, vamos dar início à entrega das doações para quem mais precisa. Até o momento, temos 20 mil famílias cadastradas”, reforça Larissa.

Além do Tiro de Guerra e da Guarda Mirim, contribuem com a Campanha do Agasalho em Suzano a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a Radial Transporte Coletivo Ltda.