Governador promete reforço de novos policiais para a região

O Alto Tietê deve ganhar novos homens para as Polícias Civil e Técnico-Científica em um prazo de três meses. Na semana passada, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou a nomeação de 1.118 policiais aprovados em concursos públicos para ambas as polícias. São 1.040 cargos para policiais, 62 oficiais administrativos e 16 técnicos de laboratório. O anúncio de que policiais serão encaminhados às cidades da região foi feito pelo tucano durante a entrega do Fórum de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes.

Ainda de acordo com ele, do total dos nomeados, 74 são delegados, 61 peritos, 57 médicos legistas, 527 escrivães, 321 investigadores, 62 oficiais administrativos e 16 técnicos de laboratório. “Agora eles tomam posse e vão para a academia, quem já for policial se forma em 45 dias e quem não for em 90 dias, então em três meses teremos 1.118 policiais novos na Região Metropolitana. Vinte e duas milhões de pessoas serão beneficiadas”.

Sobre o número de policiais que virão para o Alto Tietê, Alckmin disse que é preciso aguardar o término da formação para fazer a distribuição dos servidores. “Nesta semana terminam o curso de formação da Acadepol, novos delegados, investigadores e escrivães. Eles já estarão indo para suas atividades nos distritos policiais e já assinamos as nomeações de outros 1.118 novos policiais”, completa.

Para a Polícia Civil, serão nomeados 922 novos agentes. Já a Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) passará a contar com mais 118 agentes, sendo 57 médicos legistas e 61 peritos. A SPTC também receberá reforço para os quadros de apoio dos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML), com 16 técnicos de laboratório e 62 oficiais administrativos. Esses profissionais atuarão nos diversos núcleos policiais de São Paulo.