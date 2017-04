Grupo Rekado planeja lançar novo álbum no segundo semestre

O grupo de pagode Rekado promete novo álbum para o segundo semestre deste ano. O projeto contará com parcerias de peso no meio artístico, são músicos e produtores que atuam com grandes nomes do gênero como Thiaguinho, Os de Paula e Sampa Crew. O grupo é conhecido por tocar na noite suzanense.

O álbum “Joga Pra Cima” deverá ser lançado entre junho e julho, ainda sem data prevista. De acordo vocalista e pandeirista Eduardo Francisco Júnior Silva, que é de Suzano, as músicas são alegres e feitas para o público curtir. “‘Joga Pra Cima’ é o título de uma das canções. Todas as músicas são inéditas com autoria de Symon Saz, que atualmente está na banda do Thiaguinho. A gente fala de animação, romance, bater na palma da mão e descer até o chão. É aquilo que o povo gosta de ouvir, a gente cria como se fôssemos ouvintes e não músicos. As composições do Symon foi aquilo que a gente buscava”.

Esta é segunda versão do projeto, que fora concluído em 2015 com outro vocalista. Hoje, além de Eduardo, o Rekado conta com outros três componentes: o também suzanense Carlos Eduardo, o Cadu, que toca tantan de mão; E o cantor Paulo Flausino do Itaim Paulista. O grupo tem 15 anos de estrada e se prepara para alcançar novas metas.

Além da parceria com Symon, o novo álbum tem participação de Valtinho, que é ex-Sampa Crew, Ah Mr. Dan, irmão do Rodriguinho, Os de Paula e produção de Luiz Menino – que atua com grandes grupos de pagode do Brasil.

REKADO

O primeiro álbum do grupo foi lançado nos anos 2000 e se chama “Quando você me olha assim”. Na época, o conjunto era composto por Symon Saz, Cadu, Digão de Souza e Wilder. Atualmente, o Rekado se apresenta aos domingos na Cervejaria Benjamin Constant e realiza outros shows esporadicamente em casas noturnas e no Espeto Beer, também em Suzano.

A expectativa é de que o novo álbum seja lançado na Cervejaria Benjamin, com a participação de todos os músicos envolvidos no projeto. O grupo almeja viver da música e se prepara para lançar nas plataformas digitais. O Facebook e Instagram do conjunto é @gruporekado.