Prefeitos de Suzano e de São Paulo destacam perfil empresarial

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), se encontrou com o chefe do Poder Executivo de São Paulo, João Doria (PSDB), na Capital, durante a formatura de sargentos da Polícia Militar (PM). Na oportunidade, os gestores conversaram sobre os avanços já alcançados nos primeiros meses de mandato e não deixaram de responsabilizar o perfil empresarial de ambos quanto às economias já realizadas nos cofres públicos dos municípios que administram. Eles também falaram de projetos já colocados em prática, a fim de melhorar em curto prazo a Saúde e a Educação, e potencializar os trabalhos no setor de Zeladoria.

A formatura foi realizada no Sambódromo do Anhembi. Um total de 992 sargentos da PM, entre 892 homens e cem mulheres, da turma CFS 11/16, se formaram, após frequentarem por nove meses um curso para subir de patente – de cabo para sargento. Além de Ashiuchi e João Doria, também estavam presentes o secretário estadual de Segurança Pública, Mágino Alves, além de deputados e o comandante da Escola Superior de Sargento, coronel PM Sérgio Felleto.

Durante a solenidade, Ashiuchi e Doria conversaram sobre os primeiros meses de mandato de ambos e o fato de terem perfis semelhantes na condução da máquina pública.

Segundo a administração, somente nos primeiros três meses deste ano, Ashiuchi economizou mais de 5 milhões na Prefeitura de Suzano. Entre as reduções estão R$ 330 mil em consumo de água e de esgoto; R$ 235 mil em energia elétrica; R$ 23 mil em telefonia e internet; R$ 90 mil na readequação de cargos comissionados; e R$ 1,7 milhão em horas extras. O chefe do Executivo suzanense ainda economizou R$ 1,3 milhão em aluguéis e, por meio de renegociação com fornecedores, conteve R$ 3,5 milhões.

“Durante conversa com Doria, discutimos sobre esse perfil empresarial, que cobra e reduz, que quer que as coisas funcionem. Vim da iniciativa privada, assim como o prefeito de São Paulo. Claro que respeitamos a essência da administração municipal, mas também entendemos que as providências podem, sim, ser mais ágeis. Em três meses, se conseguimos criar mais de 1,3 mil vagas em creches em Suzano e contratar cem médicos para o Pronto-Socorro (PS) Municipal é porque investi, e muito, em gestão”, observa Ashiuchi.

Entre os avanços elencados por Doria ao prefeito de Suzano, estão o programa “Corujão da Saúde”, que teve como meta reduzir a longa fila de espera de exames no sistema público da capital, ao oferecer atendimento em instituições municipais e privadas num esquema de mutirão temporário, em horários de menor demanda, como o período noturno e a madrugada. Segundo o chefe do Poder Executivo paulistano, 70% da demanda foi equacionada.