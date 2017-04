Muitos pais sofrem porque seus filhos fizeram escolhas erradas; foram por caminhos diferentes daqueles que lhes foram ensinados. Muitos pais oram e esperam por um milagre na vida de seus filhos. Esses pais erraram na educação de seus filhos? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Muitas vezes vivemos em relação aos nossos filhos momentos em que temos a impressão de que nada está mudando na vida deles.

Desejamos tão ardentemente o que acalentamos no coração que, ao não se tornar realidade naquele momento, achamos que Deus não nos está ouvindo.

Desde o nascimento, ou até mesmo antes, acalentamos sonhos para nossos filhos. Nós os vemos crescer e idealizamos o melhor para eles. Mas nem sempre as coisas acontecem da forma como idealizamos. Nossos filhos crescem e fazem suas escolhas. Mas se, de fato, entregamos a vida deles para o Senhor, a nossa parte é orar continuamente por eles, permitindo que Deus faça a obra que precisa ser feita. Frequentemente, deixamos de buscar a direção divina na educação de nossos filhos. Não pedimos sabedoria. Não consideramos o ponto de vista do Senhor que vê e sabe todas as coisas. E, muitas vezes, caímos em um “buraco” que não conseguimos enxergar. Isso ocorreu com Ló, que acabou sendo capturado pelo inimigo, por ter escolhido viver numa terra que ele considerou boa (Gênesis 13:10-11), quando, na verdade, ela ficava no meio de um povo perverso. (Gn 13:13). Seu julgamento suplantou o de Deus. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Sabedoria significa percepção e entendimento claros. Significa saber como aplicar a verdade de Deus nas mais diferentes situações e circunstâncias. É ter bom senso. É ser capaz de discernir o certo do errado. É ser capaz de perceber quando você está se aproximando do abismo. É fazer a escolha certa ou tomar a decisão correta. E somente Deus sabe qual é ela.

Quando a situação envolve nossos filhos tudo pode-se complicar, se Deus não estiver inserido nas atitudes que tomamos. Quantas vezes não sabemos que decisão tomar, que palavras dirigir-lhes, ou que ajuda lhes oferecer, para não transgredir os limites de pais e o direito deles de livre escolha?! Não há como saber, se não cultivarmos um relacionamento próximo com Deus; se não orarmos; se não ouvirmos a voz da sabedoria divina; se não investirmos tempo na leitura e na meditação da Palavra. Sermos pais sábios é fundamental na educação e na formação moral e espiritual de nossos filhos.

A sabedoria provê “descanso renovador”: quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo”. (Provérbios 3:24); “confiança”: “pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha”. (Pv 3:26); “segurança”: “Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá; ame-a, e ela cuidará de você”. (Pv 4:6); “entendimento”: “Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação”. (Pv 1:5) Ó Deus, peço que nos dês sabedoria e teu entendimento em cada decisão que tivermos que tomar em relação aos nossos filhos. Que possamos ver Tua verdade e, assim, agirmos de modo que sejamos exemplos para eles.