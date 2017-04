38% ainda não declararam Imposto de Renda no Alto Tietê

No Alto Tietê, pelo menos 38,1% das declarações de Impostos de Renda (IR) esperadas para este ano ainda não foram recebidas. O prazo para a entrega termina na sexta-feira. A expectativa é de que 223.846 declarações sejam enviadas. Porém somente 138 mil foram declaradas, ou seja, faltam cerca de 85 mil. O município com maior número é Mogi das Cruzes, onde 79.725 pessoas devem enviar o imposto.

De acordo com a Delegacia da Receita Federal de Guarulhos, responsável pela fiscalização das cidades de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Poá, 58% das declarações do IR já foi recebido. Nas cidades citadas, 42% ainda não foram entregues.

Após o prazo final, o atraso dos declarantes gera uma multa de até 20% do imposto devido. Caso a declaração não seja feita, a multa será de 75% a 225% do valor devido à Receita.

De acordo com o economista Luiz Edmundo de Oliveira Moraes, uma dica é declarar o mais rápido possível e recorrer à declaração retificadora. “O sistema do IR é altamente técnico e qualquer erro está sujeito à fiscalização. Considerando o tempo curto, é indicado fazer os acertos através da declaração retificadora, que é quando a declaração possui erros que podem ser corrigidos por este método posteriormente. Assim, evita-se a multa por atrasos. É melhor enviar com erros que podem ser consertados do que deixar de declarar”.

Para o especialista, era esperado que os declarantes que deixassem para a última hora. O economista ressalta que o sistema do IR está preparado para receber maior movimentação nesta semana. “Imagino que a crise tem deixado as pessoas relutantes em acertar o imposto porque é algo que pesa. É o que mais arrecada e exige maior esforço do contribuinte. Deixam para a última hora os que devem. Quem só paga, não tem pressa. Quem tem imposto a receber procura acelerar o processo”.