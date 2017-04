Comerciante é baleado dentro de escritório na Rua Glicério

O comerciante Brigadeiro Sidnei Rodrigues, de 64 anos, foi baleado dentro do seu escritório, na Rua General Francisco Glicério, no Centro de Suzano.

Segundo a polícia, a vítima foi atingida por três disparos, na nuca e na face. O corpo foi encontrado na manhã de ontem.

O escritório da vítima fica localizado em cima de outro comércio.

Nenhum vestígio de arrombamento foi encontrado no local, conforme informações da polícia.

Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o imóvel prestar socorro ao comerciante.

TESTEMUNHA

Uma testemunha informou para a polícia que, em momentos anteriores, presenciou diversas discussões da vítima com um homem.

Segundo o delegado titular da delegacia de Suzano, Edson Gianuzzi, o comerciante era conhecido na região e trabalhava com compra e revenda de automóveis.

O caso foi encaminhado ao Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes, onde será instaurado um inquérito para averiguações.

TEMOR

O caso deixou comerciantes das imediações temerosos, principalmente porque o assassinato ocorreu de manhã em “plena luz do dia”.