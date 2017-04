Poá debate segurança e apresenta relatório de ações em audiência

Poá realizou, ontem, na Câmara, uma audiência pública da Comissão Permanente de Segurança Pública, que teve como objetivo discutir e prestar contas das últimas ações desenvolvidas pelos organismos de segurança da cidade. Participaram da ação representantes das polícias Militar e Civil e da Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Urbana.

A audiência foi conduzida pelo vereador Francisco Paulo Garcez (SD), o Garcez do Proerd, e contou também com a participação do parlamentar Mario de Oliveira (PPS), o Marinho do Jornal. Segundo o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Poá, capitão Paulo Marcelo Esvael do Carmo, houve uma redução de 400% do índice de latrocínio no mês de março de 2017 em relação ao mesmo mês do ano anterior.

“Devido aos números registrados em dezembro de 2016 e janeiro deste ano, houve uma grande preocupação e por este motivo várias ações foram efetivadas e com saldo positivo e já houve diminuição nos índices de criminalidade do município”, ressaltou o comandante Esvael do Carmo.

O delegado Renato de Almeida Barros também destacou as ações realizadas pela Polícia Civil e afirmou que mesmo com defasagem de recursos humanos, a delegacia de Poá ficou em primeiro lugar em produtividade dentre todas as unidades que pertencem à Delegacia Seccional Mogi das Cruzes. “As ações conjuntas com a Polícia Militar são de fundamental importância para que o bom trabalho continue sendo realizado”, completou.

A Secretaria de Segurança Urbana de Poá ampliou os serviços oferecidos pela “Delegacia Eletrônica”, que funciona na sede da pasta (Rua Monteiro Lobato, 170, na Vila Júlia). Além do registro de Boletim de Ocorrência, o espaço agora também auxilia os munícipes a conseguir a expedição de Atestado de Antecedentes, da Certidão Negativa de Distribuição Criminal Estadual, da Certidão de Execução Criminal Estadual, da Certidão Criminal Federal e da Certidão de Quitação Eleitoral. O serviço é oferecido no horário de expediente (das 8 às 17 horas, de segunda a sexta feira).

“Estamos oferecendo alternativas e ampliando o atendimento de alguns serviços para auxiliar à população”, comentou o secretário de Segurança Urbana, Nobuo Aoki Xiol. A instalação do serviço de Delegacia Eletrônica foi uma determinação do prefeito Gian Lopes (PR), no final de janeiro, após reunião com moradores do Jardim Nova Poá.

“Estamos realizando um trabalho para melhorar a Segurança em Poá. Além da questão do serviço de Delegacia Eletrônica, entre as medidas que serão colocadas em prática estão o início da Atividade Delegada, convocação de novos Guardas Civis Municipais (GCMs), implantação do Centro de Segurança Integrada (CSI) e instalação de barreiras eletrônicas”, reforçou Xiol.

A Secretaria de Segurança Urbana de Poá também reuniu líderes de bairros e criou um grupo no aplicativo WhatsApp, chamado Poá+Segura. O objetivo da ação é aumentar o monitoramento da cidade, no entanto o trabalho é realizado em parceria com a população.

“Temos na cidade diversos grupos de WhatsApp que têm a questão da segurança como objetivo principal. O que fizemos foi selecionar os líderes desses grupos para um trabalho mais próximo. Ou seja, esse líder vai monitorar o grupo da sua comunidade e avisar a gente pelo Poá+Segura em caso de qualquer anormalidade”, explicou Xiol, que ainda acrescentou que a GCM de Poá está realizando operações de combate à criminalidade e rondas em diversos bairros da cidade.