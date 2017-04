Prefeitura traça estratégias para impedir descarte irregular

Estratégias conjuntas entre órgãos públicos devem ajudar a coibir o descarte de lixo residencial e de construção civil nas Áreas de Preservação Ambiental (APA) de Suzano. As ações são traçadas pela Secretaria do Meio Ambiente. Ontem, por volta das 11h30, a reportagem flagrou o descarte irregular nas estradas dos Fernandes e na Sete Cruzes. Em todo local é possível encontrar cerca de 10 trechos em que o descarte irregular é feito constantemente.

A secretaria informou estar ciente da operação realizada pela Polícia Militar (PM) para o combate ao descarte irregular de lixo e entulho no local. Segundo a administração, na manhã de ontem, o chefe da pasta, Carlos Watanabe, esteve no local e verificou as condições da região e a situação dos moradores afetados. “No momento, a Secretaria de Meio Ambiente trabalha em conjunto com outros órgãos públicos para traçar estratégias que coíbam e impeçam os criminosos de realizarem o descarte de lixo”, explica.

Já o Ministério Público (MP) de Suzano afirmou que acompanha o caso que é investigado pela Polícia Militar de Mogi das Cruzes, por meio de um inquérito. Após a conclusão da investigação, o documento será encaminhado ao MP, que decidirá se vai encaminhar denúncia para Justiça.

AÇÃO ANTERIOR

Esta é a segunda vez em menos de um mês que é flagrado descarte irregular de lixo na área. No último dia 7, a Polícia Militar, com o apoio da Polícia Ambiental, impediu o descarte irregular de 15 toneladas de entulho no local. Tanto o caminhão usado para fazer o descarte, quanto o motorista foram apreendidos.O crime foi caracterizado como averiguação de crime ambiental, uma vez que o suspeito não foi pego em flagrante.

O lixo e entulho são despejados tanto em áreas de mananciais, quanto em áreas públicas e privadas. Os entulhos, pelo menos 90% deles, são descarregados em locais de difícil acesso, o que provoca também alagamentos.