Rodovias da região registram 39 acidentes no feriado de Tiradentes

As rodovias que cortam a região registraram 39 acidentes durante o último feriado prolongado, que resultou em 24 vítimas. Em 2016, no mesmo período, foram 38 ocorrências que resultaram em 13 feridos e seis mortos. Mesmo o número de vítimas ter sido maior neste ano, apenas dois óbitos foram observados, ambos registrados na Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra (veja mais na página 7). Os dados são da Operação Tiradentes 2017, nas vias sob circunscrição da 4ª Companhia de Policiamento Rodoviário.

A SP-88 registrou seis acidentes neste feriado. Além das duas mortes, seis pessoas ficaram feridas. A via com mais ocorrências foi a Ayrton Senna (SP-70), onde aconteceram 24 acidentes com 12 vítimas e nenhuma morte. Pelo menos 584 mil veículos trafegaram pela rodovia. No ano passado foram apenas quatro feridos. Já na Rodovia índio Tibiriçá (SP-31), neste ano, foram cinco acidentes com um ferido.

Na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, foram duas ocorrências com duas vítimas. Nesta via o número caiu pela metade em comparação ao ano passado. O Rodoanel Mário Covas (SP-21) também registrou queda, aconteceu apenas um acidente sem vítimas. Em 2016, foram três ocorrências. O trecho leste do Rodoanel recebeu 120 mil veículos entre sexta-feira e domingo. A Rodovia Henrique Eroles (SP-66) registrou apenas um acidente com um ferido em estado leve. Nenhuma ocorrência foi registrada na via no período do ano passado.