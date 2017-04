Social 25/04/2017

O Grupo Dança & Charme ficou em 2º lugar no Festival de Dança do Ventre Mercado Persa Brasil, realizado no último domingo. A coreógrafa Látia De Bastiani divide a cena com as dançarinas Jaqueline Sayuri, Arissa Satow, Ana Beatriz Oliveira, Ayumi Matsunaga, Lygia Fuentes e Ana Carolina Monteiro, que exibem a medalha de prata acima.