Suzano pede alargamento de vias próximas à estação

Uma vistoria foi realizada ontem, por dirigentes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e secretários de Suzano, nas obras do interior e nos arredores da estação de trens da cidade. Durante o encontro, o alargamento de vias próximas ao local.

Enquanto foi feita a vistoria da reforma da calçada da Prudente de Moraes, no trecho entre a Rua General Francisco Glicério e o Viaduto Ryu Mizuno, os secretários solicitaram a redução de parte do calçamento da para a expansão do asfalto, o que vai permitir a criação de uma faixa adicional de rolagem. Segundo eles, isto contribuiria para a redução dos congestionamentos no local durante os horários de pico. Também debateram, na oportunidade, a possibilidade de alargar a Avenida Major Pinheiro Fróes, entre o Terminal Rodoviário Norte e o Viaduto Ryu Mizuno.

Participaram dos trabalhos os secretários de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Ari Serafim Barbosa, o Ari do Posto; de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira; de Transporte e Mobilidade Urbana, José Alves Pinheiro Neto. Da CPTM acompanhou as tratativas a equipe de engenheiros e de arquitetos.

Após finalizadas as intervenções no local, a estrutura vai servir de acesso de pedestres para a Avenida Major Pinheiro Fróes e para o Terminal Rodoviário Norte. Segundo o cronograma apresentado, o projeto encontra-se em fase final e poderá ser encerrado e entregue à CPTM na próxima semana, ficando a cargo das autoridades definir a data da inauguração ao público.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos aproveitou a ocasião para apresentar a necessidade de se rever os sistemas de drenagem de água pluvial no entorno da estação ferroviária. Segundo Ari, as recentes chuvas sinalizaram que a região apresenta acúmulo de água, ao ponto de afetar levemente os estabelecimentos comerciais das imediações.

Segundo Elvis, todas as obras em andamento na região próxima à estação férrea estão sendo financiadas com recursos estaduais da CPTM e são fruto das reuniões realizadas pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). “Esta é uma obra que faz parte de uma demanda de Suzano e de outros municípios do Alto Tietê há muito tempo. Agora, ela está saindo do papel, graças ao esforço conjunto das cidades e dos representantes de nossa região. O trabalho conjunto permitirá que, muito em breve, Suzano tenha uma passarela segura e funcional para oferecer a sua população”, observa Vieira.