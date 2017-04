‘Trajetória Literária’ é atração na programação cultural de Suzano

A Associação Cultural Literatura no Brasil (ACLB) em parceria com a secretaria municipal de Cultura realiza na próxima quinta-feira a primeira edição do projeto Trajetória Literária. O evento tem o objetivo de trazer escritores nacionalmente conhecidos para falar com o público leitor sobre sua trajetória, projetos e obras. O convidado desta semana é o poeta Sérgio Vaz. O evento ocorrerá das 20 às 22 horas no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. A entrada é gratuita.

O poeta e escritor – primeiro convidado do Trajetória Literária – é também criador do maior sarau do Brasil, a Cooperifa, realizado desde 2002 na Zona Sul de São Paulo e que reúne cerca de 300 pessoas semanalmente. Sérgio Vaz foi apontado pela revista Época como uma das 100 pessoas mais influentes do ano de 2009, além de receber o Prêmio Governador do estado de São Paulo em três categorias. O encontro deste mais faz parte das comemorações dos 68 anos de Suzano.

O presidente da ACLB, o escritor Ademiro Alves, o Sacolinha, destacou que a Trajetória Literária, assim como os projetos Comunidade do Conto e o Sarau LiteraturaNossa – também realizados regularmente pela associação – fazem parte da pré-programação de dois eventos maiores planejados para este ano: o 2º Encontro de Autores Regionais e o 2º Salão Internacional do Livro de Suzano. “As atividades deste ano são uma espécie de ‘esquenta’ para a realização desses dois grandes eventos que em suas primeiras edições movimentaram todo um público no Alto Tietê”, disse.

Associação

A Associação Cultural Literatura no Brasil tem atuação desde dezembro de 2002 e foi fundada oficialmente em 2007, tendo como objetivos principais o incentivo à leitura e a divulgação dos novos escritores. No ano de 2010 foi contemplada no edital de Pontos de Cultura com o projeto “Círculo das Letras”, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo federal.

Em 2012, desenvolveu junto ao poder público local e demais parceiros o 1º Salão Internacional do Livro de Suzano, que trouxe para a cidade escritores como Antônio Skármeta (Chile), Fernando Gabeira, Mario Sérgio Cortella, Guilherme Fiúza, Heródoto Barbeiro, Ricardo Kotscho, Audálio Dantas, Marcia Tiburi, Reinaldo Figueiredo, Paulo Lins, Marçal Aquino, Fernando Bonassi, Eduardo Shiyashiki e muitos outros.