GCM de Suzano captura menor foragido da Fundação Casa

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano capturou, no Jardim Colorado, um adolescente de 17 anos foragido da Fundação Casa de Ferraz de Vasconcelos. De acordo com a corporação, o menor havia escapado da instituição vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania no domingo (23 de abril). Segundo o secretário de Segurança Cidadã, Fátimo Aparecido Rodrigues, a apreensão do jovem é resultado das rondas ostensivas. O adolescente foi visto nos arredores do Centro Cultural “Monteiro Lobato”, no Jardim Colorado, localizado no número 68 da rua Domingos Vitorino. Pessoas que moram no bairro avisaram os agentes e, inclusive, informaram as características físicas do menor, que chamou a atenção por estar em atitude suspeita.

“Desta forma, a GCM saiu em patrulhamento com vistas (específico para este fim) e acabou se deparando com o adolescente. Indagado, o menor acabou confessando que era fugitivo da Fundação Casa de Ferraz (de Vasconcelos)”, explica Rodrigues.

Segundo o comandante da GCM de Suzano, Antonio Edimilson Alves de Lima, antes de ser levado de volta à Fundação Casa da vizinha cidade, o adolescente, que responde por roubo, passou por exames no Pronto-Socorro (PS) Municipal. “É um procedimento de praxe. Trata-se de um exame de integridade física”, observa o agente.