Itaquá Garden inicia atividades; inauguração reúne 30 mil pessoas

O Itaquá Garden Shopping foi inaugurado na noite de ontem. O evento contou com a presença do presidente do Grupo Tenco, Eduardo Gribel, além de autoridades do poder executivo e legislativo do município. A população também pode prestigiar. Trinta mil pessoas compareceram às primeiras horas de funcionamento das lojas e praça de alimentação.

O prefeito Mamoru Nakashima (PSDB) celebrou a inauguração. “É uma nova opção de lazer para a população da cidade e região. Vai gerar empregos, a estimativa é de 1,5 mil empregos diretos e 1,5 mil indiretos. Fora isso, tem a arrecadação de impostos e tributos. O mais importante é que, nesta total dificuldade econômica, Itaquá está no rumo certo. Trouxemos o shopping, que demonstra que os empresários acreditam na cidade”.

Em tom descontraído, Mamoru alegou que hoje Itaquá tem um shopping melhor que Suzano. O prefeito do município , Rodrigo Ashiuchi (PR), também esteve no evento. “A gente fica feliz pelo povo do Alto Tietê. As cidades devem se somar. A brincadeira que Mamoru fez é por todo o carinho que temos. Ele é um grande amigo. Suzano passa por obras na Marginal do Una e no Max Feffer, temos outros desafios”.

O presidente do Grupo Tenco destacou o desafio de conquistar lojistas. “Nossa equipe está inovando na forma de contratação. Temos lojas de grande porte neste shopping, que fortalecem o empreendimento”, disse Gribel. O grupo aposta na sustentabilidade. “Fizemos um trabalho de recuperação de área ambiental. São 3 mil m² de solo recuperado. Além disso, construímos uma estação de tratamento do esgoto, 100% tratado, com parte destinada ao reúso”.

Anualmente, o shopping deverá gerar R$ 80 milhões em impostos federais, estaduais e municipais. Gribel descarta a possibilidade de novos empreendimentos na região. Contudo, o Itaquá Garden poderá ser ampliado em três anos. “Temos uma área prevista de ampliação para daqui a três anos. Observamos uma demanda grande pelos lojistas, é possível que seja antecipado”.

A cantora Gaby Amarantos abrilhantou a noite. À convite da loja “1 a 99”, a estrela tirou fotos com fãs e se diz feliz por visitar a região. “É a primeira vez que venho para cá. A loja “1 a 99″ são meus parceiros de longa data. É muito bom ver o shopping lotado, com pessoas se sentindo feliz prestigiando o evento, e tendo acesso às marcas. O que eu gosto nesta loja é que eles vendem produtos bons com preço justo”.