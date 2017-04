Loja do Bem é inaugurada; Fundo Social registra mais de 5 mil arrecadações

Suzano ganhou mais um ponto de coleta para a Campanha do Agasalho. A Loja do Bem foi inaugurada, ontem de manhã, no Suzano Shopping e ficará aberta até o dia 19 de maio com o objetivo de arrecadar peças de roupas, agasalhos e cobertores. Até o momento, o Fundo Social de Solidariedade (FUSS), responsável pela ação, já registrou mais de 5 mil doações. Com o tema “Sua Solidariedade Aquece Corações”, a campanha é realizada desde o último dia 4 e tem como meta arrecadar 80 mil peças até julho. Este é o 104° ponto de coleta.

Além da primeira-dama Larissa Ashiuchi e o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), participaram do evento o subtenente do Tiro de Guerra, Assuires da Silva Filho; o presidente da Câmara, Zaqueu Rangel (PSDB); o presidente da Guarda Mirim, Natal José Francisco; representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), secretários e vereadores.

De acordo com Assuires, a expectativa é que a cada sábado sejam arrecadados de 8 a 10 mil doações. Isso porque os 100 atiradores do Tiro de Guerra vão todas as quartas-feiras de porta em porta nas casas dos suzanenses orientando sobre a campanha e recebendo doações. Além disso, há os guardas mirins, que ficarão na loja do shopping realizando o mesmo trabalho.

O prefeito disse que esse é o momento de compartilhar o amor. “A abertura dessa loja que não vende, mas que sim, recebe doações é de extrema importância. Hora de oferecer amor ao próximo que precisa de um agasalho. Ganha quem recebe, mas ganha muito mais que doa. Por meio de ações como esta, iniciamos um novo rumo na cidade”, completou.

Segundo Larissa, a campanha tem tudo para ser um sucesso devido o comprometimento de todas as parcerias e com o apoio de toda a população. “Estamos vendo que as pessoas estão com espiritualidade de solidariedade. Desse jeito nossa meta deve ser triplicada. Essa motivação está contagiando a todos e vamos contemplar todos que necessitam de agasalhos e cobertores para a estação mais fria do ano”, enfatizou.

A primeira doadora durante o evento foi a aposentada Yuriko Eguchi. Ela comentou que é gratificante ajudar o próximo. “Há muitas pessoas que necessitam dessas roupas para não passar frio. Temos muitos cobertores também que não utilizamos e resolvi doar. Ver o bem de outras pessoas por meio de uma doação me dá muita felicidade”.

A inauguração do espaço foi marcada também pela doação de 118 cobertores por parte da Associação Cultural Chinesa de Suzano. O vice-presidente da entidade, André Chiang, falou que sempre costumam fazer doação. “Apoiamos e mantemos a cultura chinesa na cidade. Assim, gostamos de ajudar nessas causas. A maior parte dos cobertores doados foi na última enchente, que alguns bairros do município registraram, infelizmente. Vamos apoiar a campanha”, explicou. (L.L.)