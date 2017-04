O medo que faz muita gente não sair do lugar

Se sua vida está muito parecida, igual ou pior há 3 ou 10 anos, a conclusão mais óbvia é que você está paralisado, ou seja, passou a viver na chamada zona de conforto.

Se tem medo de avançar, de mudar, de passar por uma evolução que leve a um estágio superior de desenvolvimento visando atingir o objetivo que tanto deseja, vai permanecer no mesmo lugar e sempre será menos do que poderia ser. Isso acontece em tudo na vida. Pense a respeito.

A vida deveria ser um lugar para transformações e mudanças; nada deveria ser previsível e estável.

Para sair da zona de conforto, onde tanta gente se encontra, só existe uma saída: não ter medo de mudar, e para isso, tem que acreditar na própria capacidade. Tudo na vida cabe a você. É você que tem que decidir. Transferir suas decisões para outra pessoa, é como passar do banco do motorista para o do passageiro.

Precisa melhorar em alguma área? Se respondeu sim, então saia da sua zona de conforto.

Você pode estar imaginando que essa mudança vai gerar muitas fases difíceis e até dolorosas, mas o ideal é não pensar em fases e sim se concentrar em metas, em objetivo final.

“Mas eu não me vejo em condições de reavivar meu sonho. Não tenho mais forças e nem capacidade!”

É o que muitos dizem!

Entenda que o impossível é um local que só os fracos conhecem, pois é uma forma de desistir dos sonhos.

Como é ter uma vida sem desafios? Qual a graça? Qual o aprendizado?

A estrada para se atingir objetivos não é infinita. Temos apenas que nos concentrar, ter foco, determinação e persistência para percorrer o caminho necessário e concretizar o sonho.

Nossa, compreendo tudo isso, mas me falta coragem!

Mas o que é coragem?

É o domínio do medo. É a resistência ao medo mas não a ausência de medo. Coragem é fazer com medo. Muitos pensam que o corajoso não tem medo. Posso te garantir que estão redondamente enganados. A diferença entre o corajoso e o medroso, é que o corajoso controla o medo.

Você sabe qual é o papel da coragem?

A coragem é a mola propulsora que fornece energia para a realização do potencial psicológico e físico. Uma pessoa com coragem sempre sente uma boa dose de medo; mas tem o medo sob domínio, o que permite a ela avançar, agir e partir pra cima dos obstáculos. A energia da esperança é superior à paralisia do medo.