Ocupação irregular: 190 famílias são cadastradas; 56 são de outras cidades

Cerca de 190 famílias foram cadastradas pela Prefeitura de Suzano, na semana passada. Elas ocupavam os conjuntos habitacionais Solar das Oliveiras e Solar das Hortênsias, na Estrada do Ribeirão, no Boa Vista. Do total de cadastradas, 131 famílias são Suzano, 56 de outros municípios e três que não informaram a origem. Ontem, a administração esteve no local para apoiar a reintegração de posse dos empreendimentos e destacou também a depredação dos imóveis.

Segundo a Prefeitura, o atendimento às famílias foi feito pela diretoria de Habitação da à Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, com apoio de funcionários da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. “Foram cadastradas 131 famílias de Suzano, 56 de outros municípios e três, que não informaram a origem. Esses dados serão cruzados com o Cadastro Habitacional da pasta”, detalha.

“Pouco mais da metade das famílias (cerca de 60%) desocupou a área na semana passada. O problema verificado foi a depredação feita nas unidades, ocorrida provavelmente, no fim de semana. Portas e ferragens foram arrancadas, elétrica e hidráulica danificadas, entre outros danos. Isso certamente gera um prejuízo enorme e pode acarretar em atraso na entrega das unidades”, pontua.

Em nota, a Caixa Econômica Federal (CEF) informou que a reintegração de posse foi realizada e a construtora responsável pelo empreendimento vai retomar as obras para conclusão das unidades.