Social 26/04/2017

Na noite de segunda-feira estiquei até o Rotary Club de Suzano para prestigiar a Festiva de comemoração dos 60 anos do clube de serviço suzanense. O jantar contou com a presença de rotarianos e convidados e na ocasião foram

homenageados 12 rotarianos com mais tempo de casa. Todos receberam um troféu das mãos do presidente Claudio Rocha, que está encerrando sua gestão nos próximos meses.