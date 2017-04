Ashiuchi prevê aumento de 3% e orçamento deve chegar a R$ 719 mi

A Secretaria de Planejamento e Finanças divulgou ontem a previsão orçamentária do município, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A expectativa é de que no próximo ano Suzano tenha um crescimento de 3% na receita total, passando de R$ 695,85 milhões, neste ano, para R$ 719,68 milhões, em 2018. O valor é calculado com base nas estimativas do Produto Interno Bruto (PIB) e na arrecadação de impostos.

A LDO foi apresentada em audiência pública, no Serviço de Ação Social e Projetos Sociais (Saspe), pelo diretor de orçamentos William Shigenori Nakamura, o contador Ricardo Elias, o escriturário Ademir Braga e pelo secretário da pasta Itamar Corrêa Viana. Trata-se das diretrizes dos recursos e projeções para os próximos anos.

Viana ressalta que a secretaria elaborou as estimativas com valores enxutos e levando em consideração as orientações do governo federal. “O PIB reflete no município porque trabalhamos, geralmente, com os mesmos valores. Estamos com o pé no chão, havia muita expectativa que não correspondia com a realidade”.

Além do crescimento de 3% na receita, o município também tem eliminado dívidas. A quitação de parte do débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reflete nas estimativas. “Foram R$ 172,5 milhões em dívidas consolidadas. Com esta mudança na dívida do INSS, hoje chegaríamos a R$ 133 milhões devidos. Em praticamente quatro meses conseguimos reduzir R$ 40 milhões das dívidas”, diz o secretário.

A arrecadação de impostos é o que mais contribui com o orçamento da cidade. Por isso, a gestão tem apostado em ações que resultam no crescimento da receita. “Revisamos o IPTU. Sobre a cobrança do ISS, não só na fiscalização das obras, mas na questão da prestação de serviços estarem atualizados. Ainda fazemos um trabalho de regularização do comércio e atualização das licenças. Às vezes, um procedimento simples tem como melhorar. Por exemplo, a taxa dos cemitérios que caia e hoje arrecadamos em torno de R$ 30 mil por mês. Aumentando a receita, que teoricamente não aparecia nos resultados, são quase R$ 400 mil por ano”.

Outro dado importante é quanto ao valor de investimento projetado nos próximos quatro anos. A gestão espera encerrar o mandato com R$ 30 milhões para investimentos.

Em 2010, este valor era de R$ 40 milhões, porém, na audiência foi divulgado que este ano se iniciou com apenas R$ 500 mil. “O investimento é projetado para acontecer, não significa que temos isto em caixa. Em 2017, recebemos praticamente R$ 500 mil para investimento e hoje queremos voltar à capacidade do ano de 2010, quando o município tinha R$ 40 milhões. De R$ 500 mil, espero entregar R$ 30 milhões, este é um numero extremamente significativo. O valor pertencerá ao tesouro da cidade, ou seja, dinheiro que produzimos internamente”.

É importante ressaltar que o município também possui uma projeção de recursos para investimento, que chega a R$ 100 milhões nos quatro anos de mandato. “Podemos fazer empréstimo, como é o caso dos R$ 15 milhões para as obras na Marginal do Una”.