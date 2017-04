Prefeitura projeta investimento de R$ 460 mi para Poá em 2018

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria da Fazenda, realizou ontem uma audiência pública para elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual (PPA) de 2018/2021. Na ocasião, foi repassada a previsão da receita municipal para o próximo ano no valor de R$ 460.533.060,50.

A audiência contou com a presença dos responsáveis de cada secretaria da cidade, vereadores, funcionários, representantes da sociedade civil e público em geral. Durante a ação foi repassada ainda a projeção das receitas e despesas de cada secretaria e da Câmara.

A LDO precisa ser encaminhada para a aprovação na Câmara até o dia 30 de abril. Já o PPA – feito de quatro em quatro anos – e que prevê as ações que deverão ser realizadas pela administração, tem prazo de execução até agosto. O secretário municipal da Fazenda, Robson Senziali, falou ainda sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) que deverá ser enviada para o Poder Legislativo em setembro.

Conforme explicou o secretário, antes da audiência, todas as secretarias já haviam repassado documentos com as necessidades de cada pasta, assim como as adequações de acordo com o orçamento do município. Senziali acrescentou que a LDO é elaborada com o firme propósito de realizar de forma correta a aplicação dos recursos públicos.

“O prefeito Gian Lopes (PR) se comprometeu em realizar um mandato que preza por uma administração responsável, por isso a importância em construir e desenvolver a LDO, de forma coerente, levando-se em conta que estamos em época de crise financeira e a cidade trabalhará com números de acordo com a realidade, mas buscando sempre o bem estar da população”, afirmou Senziali.

A Constituição Federal estabelece que os municípios elaborem a LDO, sendo que esta deve obedecer ao Plano Plurianual em vigência.