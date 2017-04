Projeto Revitaliza Suzano conclui o Centro de Convivência

Hoje, às 10 horas, a primeira-dama de Suzano, presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUSS) e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Larissa Antoniassi Ashiuchi, realizará a entrega oficial do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti. O prédio que abriga o Centro de Convivência passou por grande reformulação dentro do projeto “Revitaliza Suzano”, lançado pela G2 – Construtora.

“Nos orgulha muito ver que Suzano comprou a nossa ideia e aos poucos a cidade se transforma para melhor. Ainda falta muito, mas o bom nisso tudo é demarcar diferentes pontos da cidade para que em um futuro próximo tenhamos uma cidade ainda melhor”, comenta o diretor da G2 Construtora, o engenheiro Douglas Felipe da Silva.

Entrega do Centro de Convivência da Melhor Idade

Todos os empresários e comerciantes que aderiram ao “Revitaliza Suzano” estarão presentes hoje, na solenidade oficial de entrega do Centro de Convivência da Melhor Idade, que ganhou revitalização em diversos pontos, recebendo pintura nos ambientes, iluminações novas, acabamento e design das salas, além da execução da parte elétrica e aplicação de gradis.

“A expectativa é atender mais de 200 idosos com atividades de prevenção e atendimento médico. O Revitaliza Suzano é um projeto maravilhoso, uma parceria ótima, que nos apoiou muito para conseguirmos os resultados que pretendemos. É um trabalho fantástico.”, comentou Larissa.

O Centro de Convivência é uma ideia encabeçada pela presidente do FUSS e tem como coordenadora Adelaide Fischer. O espaço almeja oferecer à melhor idade – chamada carinhosamente por todos de “nova geração” -, um lugar onde possam praticar atividades que beneficiem a saúde e ajudem na prevenção de doenças.

Serão disponibilizadas atividades como aulas de violão, informática, dança do ventre, coral, e a terapia Lian Gong, bem como oficinas de costura, culinária e pintura em tecidos. O espaço conta com salão de jogos e terá uma biblioteca. Inclusive, doações podem ser feitas a qualquer momento. Passeios a cinemas, teatros e museus também são planejados para trazer bem-estar e cultura aos frequentadores.

Os coordenadores do “Maria Picoletti” pretendem ainda ter a colaboração de médicos, que farão exames no local, e advogados para auxiliar e orientar idosos e suas famílias sobre a questão da agressão ao idoso. As inscrições para participar das atividades do Centro de Convivência estarão abertas para todos que se interessem em praticar tais atividades.

O que foi feito?

A G2 Construtora se encarregou em dar um novo ar ao espaço que abriga, a partir de hoje, o Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti. Foram efetuadas pinturas nas salas, nos pisos, nas janelas e portas, bem como nas grades e forro.

A fachada também ganhou novo visual e a entrada principal, localizada na Rua Benjamin Constant, nº 1.375, ganhou piso em porcelanato e forro rebaixado. Toda a parte elétrica também foi revitalizada e trocada. Os banheiros ganharam rebaixamento de teto e belas luminárias.