Sindicato comunica paralisação do transporte coletivo de Mogi

A Secretaria Municipal de Transportes foi comunicada oficialmente pelo Sindicato dos Rodoviários que haverá paralisação dos motoristas do transporte coletivo municipal e intermunicipal amanhã, a partir da zero hora.

O movimento, segundo o sindicato, integra um protesto previsto para ocorrer em todo o Brasil, contra os projetos de Reforma Previdenciária e Trabalhista, elaborados pelo governo federal e em análise no Congresso Nacional.

A previsão inicial é que a paralisação aconteça até a meia-noite de amanhã para sábado, mas a Secretaria Municipal de Transportes trabalha para que este período seja diminuído.

Em Mogi das Cruzes, operam 81 linhas, com 243 ônibus. Por dia, são feitas 4.785 partidas, o que atende a mais de 100 mil usuários.

A Greve Geral vai atingir diversos setores e sindicatos. A previsão é de que os trens, que cortam a região, e ônibus intermunicipais também parem.