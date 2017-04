Social 27/04/2017

Chá da Rede

Marília Gomes Mathias e Nilva Alves Pacheco comandam hoje, às 15 horas, o terceiro Chá Beneficente do ano, da Rede Feminina de Combate ao Câncer Esther Hidalgo Leite Rondinelli de Suzano. Será no Colonial – Restaurante e Pizzaria. A renda arrecadada é encaminhada para o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho.

Show Beneficente

Em comemoração ao aniversário de 56 anos da Apae de São Paulo, Tiago Abravanel realiza hoje, às 19 horas, show beneficente, no Quintal do Espeto do Tatuapé. O cantor irá apresentar um repertório variado e será acompanhado pela banda Abrava.