Suzano conquista 1º lugar no 21º Campeonato Regional de Sumô

Suzano conquistou, no domingo, o 1º lugar na contagem geral do 21º Campeonato Regional de Sumô, realizado no Complexo Poliesportivo Paulo Portela. O evento, que contou com a participação de quase 150 atletas, consagrou a equipe Nova Central, que desenvolve na cidade o projeto social/esportivo “Lutas como Forma de Educação”, por meio da Secretaria de Educação.

O torneio teve 14 categorias. Suzano garantiu medalhas de ouro em dez modalidades. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e demais autoridades municipais também acompanharam as disputas. “A cidade apoia não apenas a prática esportiva, mas, também, seu papel na educação de crianças e de jovens que participam do projeto ‘Lutas como Forma de Educação’. A iniciativa atende alunos de escolas municipais e tem um apelo cultural interessante para Suzano e região”, destacou o republicano.

Do início do ano até o momento, a equipe de Sumô de Suzano participou de inúmeros torneios pelo Estado de São Paulo e conquistou vitórias importantes nas disputas individuais e por equipe, conforme explica a coordenadora do projeto “Lutas como Forma de Educação” e da equipe Nova Central, Luciana Watanabe. “Nossas participações objetivam, logicamente, a conquista de resultados. Contudo, o mais importante para nossos alunos são os conhecimentos adquiridos para o exercício da disciplina e do caráter. É uma honra poder treinar e fazer parte da história dessas crianças, ainda mais por lidar com uma modalidade que amo, que é o Sumô”, complementa a esportista.

A próxima atuação da equipe Nova Central será no dia 21 de maio, em Santo André, no Ginásio de Esportes Celso Daniel.