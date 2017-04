Centro de Convivência de Suzano é inaugurado e atende 600 pessoas

Cerca de 300 pessoas prestigiaram ontem de amanhã a inauguração do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, localizado em prédio anexo ao Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), no Centro de Suzano. O espaço que iniciou as atividades no período da tarde, já atende 600 pessoas da terceira idade. O local também terá o Pré-Vestibular Municipal e de cursos intensivos voltados a jovens que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Na cerimônia, além da presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUSS) do município e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi e o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), participaram os deputados estaduais André do Prado (PR) e Chico Sardelli (PV); representantes da G2 Construtora, do Tiro de Guerra e da Guarda Mirim, além de secretários e vereadores.

O início do encontro foi marcado pela apresentação de um coral feito por 28 participantes da Melhor Idade. Durante a apresentação, o prefeito se emocionou. “Só tenho que agradecer a Deus por esse momento histórico. A entrega do centro a essas pessoas maravilhosas da Melhor Idade, que junto a juventude contribuirão muito com a cidade. Uma música espetacular e quero oportunizar para parabenizar a minha esposa por esse grande trabalho que desenvolveram até o momento e que vai realizar ao longo do mandato. Mais uma obra entregue, que fará a total diferença em várias vidas”, enfatizou Ashiuchi.

O prefeito também falou sobre os cursos para jovens. “Vale ressaltar o Pré-Vestibular Municipal, que inicialmente vai atender cem alunos, além das outras centenas que vão frequentar cursinhos voltados à prova do Enem. Para tanto, já reservamos duas salas de aula deste espaço. A expectativa é que as aulas tenham início ainda neste semestre”

O cantor Chiquinho também se apresentou. A primeira-dama falou da importância do Centro de Convivência. “Entrei pela manhã no centro e fiquei impressionada e emocionada de ver tudo que foi construído. Uma entrega muito importante. Lembro quando o meu marido disse a mim, que eu tinha de cuidar das crianças, mas nunca me esquecer da Melhor Idade. Hoje, estou cumprindo isso com muita dedicação e carinho”, ressaltou Larissa.

As atividades a serem desenvolvidas serão aulas de violão, informática, dança do ventre, coral e a terapia Lian Gong, bem como oficinas de costura, culinária e pintura em tecidos. Além disso, o espaço será utilizado para estudos de jovens.

Intitulado como Maria Picoletti, o nome do centro é em homenagem a esposa do ex-prefeito de Suzano, Firmino Jose da Costa. Maria faleceu aos 97 anos, em 22 de novembro do último ano. Ela exerceu o cargo de primeira-dama em três mandatos.

O diretor da G2 Construtora, o engenheiro Douglas Felipe da Silva, disse que foi gratificante ajudar na revitalização do espaço. “Emocionado de ver que tudo isso apenas não faz parte de um projeto, mas também faz um bem para todos os suzanenses”. O Centro funciona na Rua Benjamin Constant, 1.375.