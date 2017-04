Homem é preso após atirar na esposa grávida em Suzano

Um desempregado, de 22 anos, foi preso, após atirar contra a esposa, uma adolescente grávida, de 17 anos, na Estrada Geraldo Miranda, na Vila Helena, em Suzano. A vítima estava dentro de um veículo com a mãe, a irmã e o cunhado. Os tiros acertaram o tanque de gasolina e um dos pneus do automóvel. O desempregado foi encontrado em um matagal, próximo à residência do casal.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o casal teve uma discussão na manhã de quarta-feira, e a adolescente ligou para a mãe, pedindo que a buscasse. Segundo a vítima, o marido estava nervoso e contestando a paternidade da criança que ela está esperando.

A mãe da menor, uma auxiliar de limpeza, de 46 anos, foi com a filha mais velha, de 28 anos, e o genro, de 34 anos, buscar a menina. O desempregado estava nervoso, e o cunhado da adolescente tentou acalmá-lo.

A irmã da adolescente disse que quando o marido da vítima saiu da residência, sentiu um disparo passar perto dela, mas não a feriu. Ao todo, ela ouvi o barulho de 4 tiros. Dois atingiram o veículo, onde a adolescente estava com o cunhado.

Quando a Polícia chegou, as vítimas estavam próximas à um supermercado e informaram o endereço da residência, porém, o suspeito não estava no local.

Ele foi encontrado em um matagal. Próximo dele foi localizada uma espingarda calibre 12 e ao ser revistado, a polícia encontrou um revólver calibre 38 na cintura do suspeito.

Mesmo algemado, o desempregou tentou bater nos policiais e danificar a viatura.

Sobre as armas, o suspeito contou que eram de um amigo, e ele estava apenas guardando. Sobre os disparos, o desempregou afirmou a autoria, e disse que está arrependido pois ama a mulher.