Último dia: 19,5% dos declarantes não enviaram Imposto de Renda

O prazo para envio do Imposto de Renda (IR) termina hoje. Na região, 19,5% dos declarantes ainda não realizaram o procedimento. A expectativa é de que todas as 223,8 mil declarações sejam entregues até esta noite. Em todo o País, 6 milhões de pessoas não declararam. O envio, após o vencimento do prazo, é passível de multa.

No Alto Tietê, a previsão é de que 223.846 pessoas declarem o Imposto de Renda neste ano. Desta expectativa, até a tarde de ontem, 180.193 declarações foram entregues, o que representa 80,49% do esperado. Em 2016, o número de recebimentos chegou a 220.351.

Para o auditor fiscal federal, Valter Koppi, os quase 20% restantes que ainda não declararam já eram aguardados. “Essa posição durante o dia cresce bastante e, se continuar neste ritmo, amanhã (hoje) atingiremos a quantidade prevista de entregas. É normal que mais de 10% dos declarantes deixem para o último dia. Este acúmulo final é dentro da normalidade”.

Koppi acredita que, em comparação aos últimos anos, a população tem se conscientizado e se preparado melhor para não deixar as declarações para a última hora. “O sistema está preparado para receber mais que o dobro de usuários, contudo o contribuinte deve se atentar aos últimos momentos porque pode ocorrer imprevistos, como queda de energia ou problemas com o computador”.

Vale destacar que a greve geral não deverá afetar os procedimentos. Logo, não haverá prorrogação do prazo para envio. “A dica mais importante é não deixar para as últimas horas. A declaração retificadora poderá ser feita a qualquer momento após o envio. Não é passível de multa. Porém, caso o declarante deixe de assumir uma fonte de renda e solicite a retificação, se o imposto estiver vencido, este deverá ser pago”.