3ª empresa vencedora da licitação de Tapa-Buraco é desclassificada

A terceira empresa vencedora no processo de licitação da Operação Tapa-Buracos, a MDR Construtora e Pavimentação Ltda., foi desclassificada por não comparecer ontem à apresentação do maquinário. A contestação da entidade poderá acontecer até quinta-feira, mediante recursos. Após o período, a quarta colocada, Center Lestes Serviços e Comércio Ltda, poderá se apresentar.

A MDR deveria comparecer, na tarde de ontem, à garagem da secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos para apresentar o maquinário, que seria utilizado. Porém, não apareceu. Na ocasião, estavam o pregoeiro do município, Eduardo Monteiro Pacheco, além de representantes das empresas Center Leste; Era Técnica Engenharia, Construções e Serviços e a Electra Pavimentação.

Na sequência, o próximo envelope a ser aberto será da quarta colocada, a Center Leste. De acordo com o Departamento de Compras e Licitação da Prefeitura, a empresa ofereceu proposta de R$ 620 por tonelada de massa aplicada. A estimativa é de que 5.112 toneladas de asfalto sejam utilizadas durante os 12 meses de contrato. O valor total chegará a R$ 3.169.440, o que representa acréscimo de 0,91% no preço levantado pela última empresa.

Após a apresentação do maquinário, os próximos passos seriam a vistoria e homologação do contrato, depois da eventual aprovação. A Operação Tapa-Buracos não tem previsão de início. A obra é uma das promessas de campanha do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), inclusive, era prevista para acontecer durante os 100 primeiros dias de governo.

As duas primeiras empresas colocadas também foram desclassificadas. A primeira, Via Nova Pavimentação e Construção Ltda., não atendeu aos requisitos técnicos do edital durante avaliação do maquinário. E a segunda, Rodrigo S. do Nascimento Pavimentação EPP, desistiu da participação do certame licitatório.