51ª Festa São José Operário termina na 2ª com missas e shows

A tradicional Festa São José Operário terá hoje missas, carreata e shows. Esta é a 51ª comemoração feita pela Paróquia São José Operário, da Casa Branca. O evento celebra também o dia do trabalho, uma vez que o santo é considerado padroeiro dos trabalhadores. As comemorações começaram no dia 21 de abril e terminam na segunda-feira, dia do padroeiro (veja programação de segunda na tabela ao lado). Hoje, os eventos começam às 10 horas, com missa, e será seguida por almoço. Outra celebração acontece às 17 horas, com bênção dos jovens. Após isso terá show com artistas e sertanejo.

De acordo com o pároco, Marcelo Guedes Ferreira, esta é uma celebração importante tanto pela tradição, quanto pelo número de festas realizadas. “Estamos no 51º evento. São José foi carpinteiro, trabalhou pelo sustento da família de Nazaré e por isso se tornou o padroeiro dos trabalhadores. Neste dia 1º nossa mensagem aos trabalhadores é de bênção de Deus e gratidão pelo sustento”, frisa.

A secretaria administrativa da Igreja, Rosangela Aparecida Oliveira dos Santos, que está na paróquia há 51 anos, conta que faz parte da festa desde criança, a tradição do padroeiro, de acordo com ela, está também na família, que sempre trabalhou pela comunidade. “Iniciamos o onzenário em louvor ao padroeiro no dia 21. Cada missa conta com uma bênção e um padre diferente. Desde pequena participo da festa como voluntária e é um compromisso de fé. Quero levar adiante os valores que meu pai passou sobre a festa, sobre o voluntariado e ações em prol desta igreja que já foi uma capela”.

Segundo a programação da Paróquia, as missas seguem até segunda-feira. No sábado a igreja terá, além de duas missas, carreata, bênção de carros e shows. No domingo, assim como na segunda, também serão realizados shows com cantores católicos e da região, almoço e procissão a pé . Amanhã serão realizadas três missas, sendo às 7h30, 10 horas e 17 horas.