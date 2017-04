Espaço G2 com ‘maridódromo’ será inaugurado no Itaquá Garden

O Itaquá Garden Shopping ganha, hoje, o Espaço G2. O local como uma ampla área de convivência dentro do shopping que acaba de ser inaugurado, terá barbearia e um estande de vendas com a apresentação de uma unidade decorada do novo empreendimento residencial que será construído em Itaquá. A inauguração, com a presença de autoridades, está marcada para às 11 horas.

Ao todo, o Espaço G2 contará com 180 metros quadrados de visitação para o público do shopping, sendo 60 deles para o intitulado “maridódromo”, planejado especialmente pelo Itaquá Garden para receber os homens que não têm paciência de acompanhar as esposas nas compras ou querem dar uma pausa durante o passeio no shopping. Este espaço terá pebolim, sinuca, videogame, cadeiras de massagem e barbearia. Futuramente, o ambiente terá venda de chope e não será permitida a entrada de menores de 18 anos que não estejam acompanhados dos responsáveis.

No Alto Tietê, o Itaquá Garden, em pareceria com a G2, é pioneiro na criação de uma área especial destinada à espera para os maridos. Na capital paulista, os “maridódromos” já vêm sendo utilizados de maneira criativa nos shoppings como forma de ocupar espaços antes ociosos e oferecer entretenimento ao público masculino.

No novo espaço, a construtora também irá apresentar o Residencial Novo Horizonte. Visitantes poderão conhecer detalhes dos apartamentos. As vendas ainda serão iniciadas, mas a G2 realizará o cadastro de interessados, que, posteriormente, terão prioridade na compra dos imóveis. O residencial será erguido na Rua Bom Pastor, no Parque Novo Horizonte, em Itaquá.

Interessados em conhecer o Espaço G2, o “Maridódromo” e o novo empreendimento podem visitar o Itaquá Garden Shopping de segunda-feira a sábado das 10 às 22 horas e domingos e feriados das 11 às 22 horas. O shopping fica na Estrada do Mandi, 1.205, no Jardim Campo Limpo.

Revitaliza Itaquá

De acordo com o diretor da G2 Construtora, engenheiro Douglas Felipe da Silva, o espaço de convivência do shopping e a construção do empreendimento residencial não são os únicos investimentos planejados pela empresa em Itaquá. Assim como o Revitaliza Suzano, que renovou espaços públicos e privados, a construtora lançou o Revitaliza Itaquá. “Queremos revitalizar Itaquá inteira. Já iniciamos este projeto a partir da Paróquia São Judas, que será totalmente repaginada”.