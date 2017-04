Terminal de ônibus no Kemel recebe novo sistema de iluminação

A Prefeitura de Poá iniciou um trabalho de troca das lâmpadas que estavam queimadas na cidade. Em locais em que a iluminação é precária, a administração municipal começou uma ação para implantar um novo sistema, como foi feito no Terminal Rodoviário Pedro Fava, na Cidade Kemel. “O resultado dos trabalhos no terminal é muito positivo e a população está elogiando muito”, comentou o prefeito Gian Lopes (PR).

No início de abril, ao lado do vereador Luiz Eduardo Oliveira Alves (PPS), o Edinho do Kemel, o prefeito acompanhou o início dos trabalhos para melhorias no sistema de iluminação no Terminal de Ônibus no Kemel.

“Aos poucos estamos avançando em diferentes áreas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos poaenses. A melhoria do sistema de iluminação do terminal, por exemplo, era uma cobrança de mais de dois anos dos moradores, que estamos realizando logo no início da nossa gestão. Isso vai trazer mais segurança para quem usa o terminal e para os poaenses de toda aquela região”, ressaltou Gian.

Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos melhorar a iluminação pública no município é uma grande preocupação da administração municipal. Quando registrado algum problema, uma equipe da pasta vai até o local para verificar as medidas necessárias e comunica a empresa responsável pela manutenção.

Gian Lopes destaca ainda o trabalho realizado para instalação de braços de luz no trecho que compreende a Rua Pio XII e a Avenida Elias Zugaib, na Cidade Kemel. Os vereadores Welson Lopes da Silva (PROS) – presidente da Câmara; Edinho do Kemel, Fabio Camilo Batista (PPS), o Fabio Suru; e Azuir Marcolino Cavalcante (PTB) acompanharam a ação.

“Peço paciência para população e compreensão com o começo de mandato. Vamos colocar a casa em ordem e planejar ações que coloquem a cidade no caminho do crescimento e desenvolvimento”, concluiu Gian.

serviço

A população ainda pode solicitar serviços de manutenção na iluminação pública por meio do telefone: 0800 727 7173.