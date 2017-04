Estradas registram dois acidentes no fim de semana

As estradas da região registraram dois acidentes no fim de semana. Um caminhão tombou no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), em Itaquaquecetuba, e interditou o acesso à Rodovia Ayrton Senna (SP-70). Em Suzano, uma van perdeu o controle e atingiu o portão de uma residência, na Estrada dos Fernandes.

O caminhão, que tombou, transportava três tanques de diesel por isso, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada. Além disso, o motorista do veículo ficou preso entre as ferragens e foi necessário chamar o Corpo de Bombeiros para o resgate.

Em Suzano, o acidente com a van deixou duas pessoas levemente feridas. A causa da colisão foi a pista molhada, devido à garoa na noite de sexta-feira. Apenas uma das vítimas foi encaminhada ao Pronto-Socorro (PS).

Na Mogi-Bertioga o trânsito estava intenso, mas não havia pontos de lentidão. (L.A.)